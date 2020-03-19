RU  UA  EN

четверг, 19 марта
  • НБУ:USD 27.60
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 марта

08:58
Гривна снова упала: курс валют в НБУ и других банках

18 марта

17:11
Мировые цены на нефть побили почти 20-летний рекорд
11:39
"ПриватБанк" заморозил наличный обмен валюты: названы альтернативные способы
10:58
Гривна продолжает "лететь" вниз: что происходит в обменниках Киева, фото

17 марта

20:34
Гривна продолжает лететь в пропасть: что происходит в обменниках Киева, фото
18:15
Ажиотаж: украинцы массово скупают валюту из-за коронавируса, названы цифры
16:09
Гривна приближается к психологической отметке: курс валют в банках и на черном рынке
14:52
Нет денег: почему в Украине стремительно растет курс доллара
11:46
Гривна нащупывает дно: что происходит в обменниках Киева, фото
09:32
Части украинцев могут вернуть пенсии по выслуге лет: кого это коснется

16 марта

19:58
Сколько стоит гривна в обменниках Киева: новые данные
18:56
Гривна продолжает падение: свежие данные по курсу валют
Все новости

Как коронавирус атакует Украину и Европу: инфографика и свежая статистика по странам

четверг, 19 марта 2020, 11:08
переглянути новину українською

По состоянию на утро четверга, 19 марта, в Украине о новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом не сообщалось, в мире тем временем количество зараженных достигло почти 290 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация по областям в Украине не изменилась: в Черновицкой области - 10 случаев заражения, 1 из них летальный, в Житомирской - 1 случай, летальный, в Киевской – 2 случая, в Донецкой – 1 случай, в городе Киеве – 2 случая.

Всего в мире было зарегистрировано 218 825 случаев заражения коронавирусом, 8810 человек умерло, около 85 тысяч человек – выздоровело.

Напомним, подробнее о пандемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус.

Фотогалереи

Все
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру

Читайте также

Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса

Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус

Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин

Режим чрезвычайной ситуации для жителей Киевской области: почему это не страшно

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: