Как коронавирус атакует Украину и Европу: инфографика и свежая статистика по странам

По состоянию на утро четверга, 19 марта, в Украине о новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом не сообщалось, в мире тем временем количество зараженных достигло почти 290 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация по областям в Украине не изменилась: в Черновицкой области - 10 случаев заражения, 1 из них летальный, в Житомирской - 1 случай, летальный, в Киевской – 2 случая, в Донецкой – 1 случай, в городе Киеве – 2 случая.

Всего в мире было зарегистрировано 218 825 случаев заражения коронавирусом, 8810 человек умерло, около 85 тысяч человек – выздоровело.

Напомним, подробнее о пандемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус.