Коронавирусом заразятся все: украинский врач записал обращение из-за ситуации в больницах

Украинский врач записал видеообращение к украинским чиновникам и олигархам в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине и рассказал кто заболеет COVID-19.

Видео появилось на Facebook-странице врача Павла Ткаченко.

"Коронавирус не выбирает кого поражать. Болеют и чиновники, и депутаты, и губернаторы будут болеть. Все будут болеть, будут болеть все те директора, которые думали, что они будут лечиться обследоваться за рубежом. Которые думали, что они могут уничтожать и не заботиться о развитии нашей медицины", - сказал врач.

Он обращает внимание на то, что в современных реалиях невозможно поехать на обследование или лечение за границу, придется лечиться в Украине.

"Сегодня вы получили тот откат на который заслуживаете. Все границы закрыты и теперь вы должны лечиться в наших клиниках, о которых вы не заботились и будете взаимодействовать с той медециной, которую уничтожали", - обратил он внимание.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обратилось к гражданам по случаю распространения смертельного коронавируса.