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Коронавирус на Донбассе: что известно о первом зараженном

четверг, 19 марта 2020, 00:20
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Первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом Covid-19 на территории Донецкой области был обнаружен у жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Медики оказывают ему помощь - всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контакте, выявлены и находятся под наблюдением", - заявил Кириленко.

Губернатор также попросил жителей Мариуполя и всей Донецкой области сохранять спокойствие и "заботиться о гигиене, в том числе и информационной", доверяя только официально подтвержденным сообщениям.

Напомним, всего, по состоянию на 23:00 18 марта, в Украине зафиксировано 16 случаев коронавируса: 10 в Черновицкой области, 1 в Житомирской, 2 в Киевской, 1 в Донецкой и 2 в Киеве.

Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 18 марта, в Черниговской области в больницу доставили женщину с подозрением на заражение коронавирусом, которая недавно вернулась из Италии.

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