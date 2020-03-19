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Коронавирус под Днепром: появились первые подробности о зараженных

четверг, 19 марта 2020, 21:00
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Зараженные коронавирусом жители Днепропетровской области вернулись из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Сейчас пациенты в стабильном состоянии. Чувствуют они себя хорошо и получают всю необходимую помощь.

Медики же устанавливают всех тех, с кем контактировали больные, чтобы обеспечить им полную изоляцию. В области определили две госпитальные базы: Днепровская городская больница № 21 и Криворожская инфекционная больница. В целом они - на 430 коек.

Как ранее ранее сообщал "Апостроф", в пгт Брусилов Житомирской области госпитализировали супругов с признаками болезни COVID-19, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной.

Напомним, Кабинет министров допускает возможность продления карантина в Украине из-за пандемии коронавируса до конца апреля.

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