Коронавирус под Днепром: появились первые подробности о зараженных

Зараженные коронавирусом жители Днепропетровской области вернулись из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Сейчас пациенты в стабильном состоянии. Чувствуют они себя хорошо и получают всю необходимую помощь.

Медики же устанавливают всех тех, с кем контактировали больные, чтобы обеспечить им полную изоляцию. В области определили две госпитальные базы: Днепровская городская больница № 21 и Криворожская инфекционная больница. В целом они - на 430 коек.

Как ранее ранее сообщал "Апостроф", в пгт Брусилов Житомирской области госпитализировали супругов с признаками болезни COVID-19, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной.

Напомним, Кабинет министров допускает возможность продления карантина в Украине из-за пандемии коронавируса до конца апреля.