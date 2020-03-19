Коронавирус поразил еще одну область в Украине: опубликована актуальная карта

В четверг, 19 марта, в Днепропетровской области диагностировали еще два случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает издание "Обозреватель" в Telegram.

Два человека инфицированы COVID-19. Пока подробностей больше нет.

Карта распространения коронавируса в УкраинеФото: Апостроф

Напомним, по состоянию на 16:55 четверга, 19 марта, в Украине были подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, в том числе и новый случай заражения COVID-19 в Киеве.

Позже стало известно о еще одном случае инфицирования вирусом в Киеве. О нем написал мэр столицы Виталий Кличко в соцсети.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Брусилове Житомирской области госпитализировали супругов с признаками болезни COVID-19, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной.

Напомним, Кабинет министров допускает возможность продления карантина в Украине до конца апреля.