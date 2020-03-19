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Появились свежие данные о состоянии мариупольца, зараженного коронавирусом

четверг, 19 марта 2020, 13:28
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Житель Мариуполя, у которого диагностировали коронавирус, находися в больнице скорой медицинской помощи, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Об этом на брифинге сообщила заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова.

Она уточнила, что пациенту 52 года, и в марте он ездил на отдых в Египет. Домой он ехал через аэропорт Борисполь в Киеве.

Когда он вернулся в Мариуполь, то заметил у себя симптомы респираторного заболевания. Он принял решение вызвать себе скорую, и, исходя из картины симптомов, врачи приняли решение его госпитализировать.

Также был определен круг контактных лиц мужчины, в котором оказалось два человека – члены его семьи. Их отправили на самоизоляцию, пока никаких симптомов у них не наблюдается.

В департаменте пока не разглашают никакой информации о месте проживания мужчины, причиной этому называют угрозу паники среди жителей города. Также отмечается, что возможное разглашение может угрожать безопасности заболевшего.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Донецкой ОГА рассказал, что первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом Covid-19 на территории области был обнаружен у жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.

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