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В Крыму забили тревогу из-за новой проблемы с Керченским мостом

четверг, 19 марта 2020, 16:23
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Проверять на коронавирус всех въезжающих в оккупированный Крым по Керченскому мосту из Краснодарского края пока невозможно.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Глава аннексированной республики Сергей Аксенов назвал Крымский мост "ахиллесовой пятой" в плане защиты от новой инфекции.

"Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации - это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет", - сказал он.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края проверяют только автобусы. На российско-украинской границе на севере Крыма, закрытой с 18 марта для въезда иностранцев, всем дистанционно измеряют температуру, у некоторых берут анализы для лабораторного исследования.

Отмечают, что случаев коронавируса в Крыму не зафиксировано.

Как сообщал "Апостроф", 19 марта в Украине был подтвержден один новый случай заболевания коронавирусом Covid-19, таким образом, общее число составляет 17 случаев по всей стране.

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