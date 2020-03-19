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Еще один очаг коронавируса: опубликована актуальная карта по Украине

четверг, 19 марта 2020, 16:10
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По состоянию на 16:00 за 19 марта в Украине был подтвержден один новый случай заболевания коронавирусом Covid-19, таким образом, общее число составляет 17 случаев по всей стране.

Новый зараженный был обнаружен в Житомире, им оказался 56-летний мужчина, который не так давно прибыл из Австрии.

Отметим, таким образом в Житомирской области - уже два подтвержденных случая заболевания. Ранее коронавирус был подтвержден у пенсионерки в Радомышле. Тот случай оказался летальным - первой смертью от коронавируса в Украине.

Кроме этого, у 10 человек подтвердили коронавирус в Черновицкой области, один человек выздоровел и один - умер. Два случая в Киевской области, два в Киеве, и один – в Донецкой области, в Мариуполе.

Как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 19 марта, коронавирус обнаружили у сестры народного депутата Сергея Шахова, у которого ранее подтвердили COVID-19.

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