Замкнутый круг: стало известно о серьезной проблеме в оккупированном Донецке из-за коронавируса

Россия запретила ввоз марли в так называемую ДНР для изготовления масок из-за пандемии коронавируса.

Но пока в Донецке сохраняется относительно спокойная обстановка, сообщает "Апостроф".

Жители оккупированных территорий немного скупают товар в магазинах. Много брать продуктов не получается, ведь особо нет денег и зарплат.

На улицах в масках почти никого нет. Однако ими в принципе пренебрегают даже некоторые врачи.

"Ну нет масок в аптеках, шейте сами из марли!" – недовольно бросает жительница Донецке в автобусе своему собеседнику в телефоне. А тем временем Россия запретила ввоз марли в ДНР. Потому материала для самодельных масок нет.

С подозрением на коронавирус в соседней так называемой ЛНР в изоляции дома находятся 22 человека, в ДНР - трое наблюдаются в больницах, четверо уже получили отрицательные результаты.

Однако так называемые "власти" не разглашают о ситуации. "Министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко вдруг ни с того ни с сего на днях заявила, что с начала этого года (менее чем за три месяца) в "республике" от "свиного гриппа" (H1N1) умерли 43 человека. Это людей и напугало, ведь сейчас пандемия коронавируса.

"Так, может, нам еще много чего не сообщают? Замалчивают реальное положение дел?" – волнуется пенсионер Анатолий Сергеевич.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.