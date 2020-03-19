Жители оккупированного Донецка оказались в "голодной ловушке" из-за коронавируса

"Власти" в Донецке заявили об отсутствии на оккупированной территории зараженных коронавирусом лиц и в то же время вводят странные меры предосторожности.

Об этом сообщается в материале "Апострофа".

Так, во вторник, 17 марта, вечером школьников и студентов отправили на карантин, но затем это решение отменили. Через время решили назвать эти учебные дни "свободными к посещению". В вузах ситуация оказалась сложнее из-за студентки, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус.

"Донецкому национальному университету рекомендовали "нет", поскольку одна из студенток попала в больницу с подозрением на коронавирус. Симптомов не нашли – оставили лежать недельку, а всем, с кем студентка общалась, рекомендовали пройти медобследование. В корпусах факультетов моют стены и двери с хлоркой (хлором сильно отдает и водопроводная вода в разных районах Донецка), а в бухгалтерию, деканат и ректорат вход посторонним запрещен. Как и в главный корпус университета", - говорится в материале.

Также "власти" так называемой ДНР призвали население не ездить на подконтрольную правительству территорию Украины из-за "эпидемии коронавируса", вследствие чего пенсионеры могут остаться без лекарств и пенсий.

"Не представляю, как мы будем выкручиваться. Карантин могут и продлить, сбережений явно не хватит, особенно если поднимутся цены на продукты. Они скорее всего поднимутся, потому что говорят, что ограничивают поставки из России. Сами себя мы не прокормим, поэтому жду дефицита и роста цен. Мы оказались в гетто, откуда нет выхода… Слышала только, если случай экстренный, например, умер кто-то из родных, то пропускают из Донецка и обратно", – говорит жительница Донецка Анна Николаевна.

Также, согласно решению российских властей, до 1 мая в Россию могут поехать только обладатели российского паспорта, таким образом выехать по "документам ДНР" жители оккупированной части Донбасса туда не смогут.

Подробнее о том, как живет оккупационный Донецк в эпоху коронавируса - читайте в материале "Апострофа": Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.