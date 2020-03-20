Google посвятил яркий дудл "отцу" антисептиков: фото, видео и биография ученого

Из-за ситуации в мире с пандемией коронавируса Google посвятил дудл основателю антисептических средств.

Дудл показывает как правильно мыть руки, придерживаясь указаний от Всемирной организации здравоохранения.

Благодаря Всемирной паутине люди получили инструкцию якобы от Игнаца Филиппа Земмельвейса (1818 - 1865). Он венгерский акушер-гинеколог, профессор, один из основателей асептики.

Свое открытие Игнац Земмельвейс сделал на 18 лет раньше Листера. Пионерская роль Земмельвейса в изобретении и внедрении асептики была признана только после его смерти.

Как сообщал "Апостроф", в Украине разворачивается ажиотаж вокруг медицинских масок из-за угрозы распространения коронавируса.

Подробнее по пандемию коронавируса читайте в материале "Апострофа": Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус.