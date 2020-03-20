Первый зараженный коронавирусом во Львове: в Минздраве рассказали подробности

В Министерстве здравоохранения Украины официально подтвердили новый случай заболевания коронавирусом Covid-19 во Львове: заразившийся мужчина недавно вернулся из Германии.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"Во Львове зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Лабораторно подтверждено Covid-19 у пациента 1950 года, который в течение последних 14 дней вернулся из Германии", – говорится в сообщении.

Пациент изолирован, ему предоставляется необходимое лечение.

Также в Минздраве отметили, что, по состоянию на 20:00 20 марта в Украине было зарегистрировано 27 случаев заболевания коронавирусом. Три из них оказались смертельными.

Подробнее о ситуации с коронавирусом читайте в материале "Апострофа": Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта.