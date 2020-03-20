Украинские ученые сделали важное заявление по выявлению зараженных коронавирусом

В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины закончили разработку тест-системы, которая поможет в выявлении смертельного коронавируса нового типа COVID-19.

По данным НАН, разработанная тест-система готовится к выпуску на базе Института молекулярной биологии генетики НАН Украины.

Отмечается, что работа над тест-системой началась еще январе 2020 года по указанию Совета национальной безопасности и обороны.

"За это время в институте удалось провести дизайн и синтез 4-х нуклеотидных праймеров, соответствующих самым специфическим последовательностям в геноме данного вируса. Осуществлена подготовка к испытаниям лабораторного варианта оригинальной тест-системы для диагностики коронавируса 2019-nCoV, которая не подпадает под патентную охрану иностранных тест систем", - говорится в сообщении НАН.

Там же отмечают, что в институте также провели успешную работу по разработке противовирусных препаратов.

19 марта в стране подтвердились 11 диагнозов. Сейчас в Украине 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Как сообщал "Апостроф", все трое умерших от COVID-19 в стране - это женщины.