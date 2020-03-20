В Украине официально есть первый выздоровевший от коронавируса: что о нем известно

В Украине первый пациент сумел вылечиться от смертельного коронавируса. С таким заявлением 20 марта выступил президент Владимир Зеленский.

В своем видеообращении глава государства отметил, что пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус и он показал отрицательный результат.

"А значит - можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который оправился от коронавируса!" - заявил он.

Также Зеленский отметил, что государство сделает все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины.

Скорее всего, речь идет о пациенте, у которого первым в Украине диагностировали смертельный вирус. Все это время он находился на карантине, также была госпитализирована его супруга, но у нее заражение не подтвердилось.

Недавно у мужчины взяли первый тест и он показал отрицательный результат. Такой же результат показал и повторный тест.

Смертельный вирус он подхватил во время поездки в Италию. 3 марта у него диагностировали коронавирус.

Напомним, что это не первый случай выздоровления гражданина Украины. Ранее украинке, которая заболела смертельно опасным коронавирусом в Италии, удалось выздороветь.