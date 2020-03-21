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Антициклон Юрген несет холод, но скоро тепло вернется: синоптик назвала дату

суббота, 21 марта 2020, 15:35
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Фото: Информатор Днепр

В воскресенье, 22 марта, в Украине будет бушевать холодный антициклон с севера на имя Юрген, который принесет в Украину холод и морозы, однако продержится он недолго.

Об этом в Facebook написала украинский синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Украине арктический воздух станет ощутимым, в большинстве областей в течение дня температура воздуха составит всего +2 +6 градусов, лишь на юге и юго-востоке немного теплее, +5 +10 градусов.

Ветер северо-восточного направления ожидается сильным, до штормовых порывов, будет некомфортным и усиливать ощущение холода.

В Киеве воскресенье - холодное и ветренное. Максимальная температура воздуха опустится до +3, +4 градусов. Ночью и утром возможен мокрый снег. Днем антициклон отодвинет осадки подальше от Киева.

Следующая неделя в Украине сначала будет холодной, до ночных морозов.

23-е марта, всемирный День метеоролога, окажется холодным, с сильным ветром, без осадков, лишь в Карпатах и окрестностях выпадет мокрый снег.

Потепление вернется с четверга, с 26-го марта.

Как сообщал "Апостроф", в киевском ботаническом саду имени Александра Фомина уже началась настоящая весна: там цветут крокусы и магнолии .

Подробнее о прогнозе погоды на выходные читайте в материале "Апострофа" - Зима со снегом: погода шокирует украинцев в ближайшие дни.

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