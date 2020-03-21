Священник с большой семьей: появились детали про больного коронавирусом в Тернопольской области

Случай коронавирусной инфекции зафиксирован у 57-летнего жителя Тернопольской области.



Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Мужчина из города Залещики сейчас находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Ему предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция.

Предварительно известно, что человек священнослужитель. И у него большая семья.

Отмечают, что члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

Для Жителей Залещицкого района и соседних районов усилят ограничения в передвижении.

На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг.

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