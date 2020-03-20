Коронавирус пришел в две новые области Украины: сколько зараженных по состоянию на 20 марта

По состоянию на 20:00 20 марта в Украине была подтверждена информация о 30 случаях заболевания коронавирусом: в том числе по одному новому заболевшему в Харьковской и Львовской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской", – говорится в сообщении.

Для Харьковской и Львовской областей - это первые случаи заболевания. Ранее коронавирус был обнаружен в Черновицкой, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях и в городе Киеве.

Всего Минздрав подтвердил 29 случаев заболевания, однако о еще одном новом случае в Киевской области сообщил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.

Напомним, подробнее о пандемии коронавируса в мире читайте в материале "Апострофа": Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта.