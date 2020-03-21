Скандал из-за зараженного коронавирусом в Житомире: появилась реакция полиции

Житомирская полиция открыла уголовное производство относительно факта укрытия больным на COVID-19, у которого 19 марта было лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, сведений о его причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации полиции Житомирской области.

"В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек. Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними относительно цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции", - сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", священник с Тернопольской области, у которого обнаружили коронавирус, в воскресенье, 15 марта, был на службе. По разным данным, теперь должны самоизолироваться до 500 людей в Залищицком районе.