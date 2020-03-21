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Сотни человек - на карантин: из-за коронавируса у священника в Тернопольской области ввели режим ЧС

суббота, 21 марта 2020, 12:15
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Священник с Тернопольской области, у которого обнаружили коронавирус, в воскресенье, 15 марта, был на службе.

Об этом сообщает ресурс "За Збручем".

Известно, что у священника большая семья. А в церковь вместе с ним ходили много прихожан. Потому, по разным данным, сейчас заставили самоизолироваться около 400 или более 500 людей в Залищицком районе.

Отметим, что также и в соседних районах устанавливают контрольные посты, где измеряют температуру. Нарушителей правил карантина будут штрафовать.

Вследствие обнаруженного человека с COVID-19 в области ввели режим чрезвычайной ситуации. В населенных пунктах будут проводить санитарную обработку улиц, помещений, транспорта.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 23:00 20 марта Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило 41 случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Подробнее о пандемии коронавируса в мире читайте в материале "Апострофа": Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире.

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