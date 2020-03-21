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В Крыму первый случай заражения коронавирусом: появились подробности

суббота, 21 марта 2020, 16:59
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В аннексированном Крыму, где забили тревогу из-за новой проблемы с Керченским мостом, подтвердили первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает "глава" Крыма Сергей Аксенов в Facebook.

"В "Республике Крым" подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска. Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке", - написал он.

Позже, "министр здравоохранения Крыма" Игорь Чемоданов подтвердил информацию о первом случае заражения новой коронавирусной инфекцией в Крыму.

"Он давно уже под карантином, не переживайте. С точки зрения здравоохранения и "Роспотребнадзора" там все сделано правильно изначально", - сказал Чемоданов.

Подробнее о пандемии коронавируса на оккупированных территориях читайте в материале "Апострофа" - Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.

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