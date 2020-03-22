Еще один нардеп заразился коронавирусом: первые подробности

У народного депутата Украины Александра Лукашева из "Опозиційна платформа - За життя" обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил Алексей Гончаренко в своем Teletbam-канале.

Напомним, что Лукашев может стать еще одним депутатом парламента, у которого выявили COVID-19. Несколько дней назад коронавирус подтвердился у нардепа Сергея Шахова, который входит в группу "Довіра".

В субботу, 21 марта, появилась информация также о том, что коронавирусом также болен и народный депутат Украины из группы "Довіра" Сергей Вельможный.

Но уже в воскресенье, 22 марта, стало известно, что коронавирус у Вельможного пока не подтвердился. На данный момент он ждет результатов второго теста на коронавирус, поскольку первый тест показал отрицательный результат.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Шахов и мат в Верховной Раде: как депутаты перепугались коронавируса.