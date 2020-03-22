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Коронавирус в Раде: нардеп рассказал подробности о своем случае и показал фото из больницы

воскресенье, 22 марта 2020, 10:15
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Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Вельможный, у которого было подозрение на коронавирус, прошел обследование в инфекционном отделении Александровской больницы в Киеве.

Об этом сам нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Вельможный подтвердил, что 21 марта его с сыном госпитализировали с симптомами, похожими на коронавирус Covid-19. Однако предварительные тесты не подтвердили диагноз.

"Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - написал нардеп.

Напомним, ранее коронавирус подтвердился у нардепа Сергея Шахова, который, как и Вельможный, тоже входит в группу "Доверие".

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Шахов и мат в Верховной Раде: как депутаты перепугались коронавируса.

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