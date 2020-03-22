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Тенденция продолжится: появился свежий прогноз по курсу доллара в Украине

воскресенье, 22 марта 2020, 08:25
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В последнюю неделю марта эксперты ожидают продолжение роста курса доллара по отношению к гривне.

Об этом сообщил аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб, передает "РБК-Украина".

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн", - сообщил он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 4,6-7,5%. При этом с понедельника по четверг доллар сильно и устойчиво дорожал. Но уже в пятницу, отметил эксперт, благодаря интервенциям НБУ, доллар откатился назад, полностью отыграв рост за четверг.

Напомним, подробнее об экономике Украины в условиях пандемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Прибавка к пенсиям и другие "плюшки": сможет ли Кабмин побороть последствия коронавируса.

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