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В Киеве 20 новых случаев коронавируса: данные по Украине за 22 марта

воскресенье, 22 марта 2020, 23:20
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Фото: Фото из открытых источников

По последним данным в Украине зафиксировано уже 73 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает МОЗ.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент в Киеве зафиксировано 29 случаев коронавируса, причем 20 случаев определились только за последние сутки.

Также новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Киевской, Львовской и Черкасской областях.

Как сообщалось, ранее в Украине заговорили о введении режима ЧС из-за пандемии коронавируса.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.

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