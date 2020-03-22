В Украине за сутки 16 заразившихся коронавирусом и более 600 подозрений

По данным на вечер воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировали еще 16 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом в эфире одного телеканала заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Таким образом общее количество случаев увеличилось с 47 до 63. Причем, 14 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Киеве, один во Львове и один - в Киевской области.

Все инфицированные в столице вернулись из путешествий в Швеции, Германии, ОАЭ, Испании, трое катались на элитном курорте Куршавель во Франции уже в разгар пандемии.

Отметим, что на данный момент на проверке находится еще 649 случаев с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Украина попала в топ-33 самых уязвимых для коронавируса стран.

Также, как сообщалось, ранее в Черновицкой области 25 человек заразились коронавирусом. Среди этого числа больных - 8 детей и 14 женщин.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.