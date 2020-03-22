Зима вернулась: синоптики предупредили украинцев про снег и морозы

Синоптики дали свежий прогноз погоды на воскресенье, 20 марта, в Украине заметно похолодает.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По всей территории Украины будет пасмурно и будет идти дождь.
Прогнозируют, также, снег. Его не будет лишь в Луганске, Донецке, Николаеве, Херсоне, Одессе и в Крыму.
Температура воздуха:
- на западе Украины от -1 до +6 градусов;
- на востоке от -1 до +6;
- на севере от -1 до +1;
- на юге и в Крыму 6-11 градусов тепла;
- в центре Украины и Киеве -1 +4 градуса.
Как сообщал "Апостроф", в киевском ботаническом саду имени Александра Фомина уже началась настоящая весна: там цветут крокусы и магнолии.
Подробнее о прогнозе погоды на выходные читайте в материале "Апострофа" - Зима со снегом: погода шокирует украинцев в ближайшие дни.