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Зима вернулась: синоптики предупредили украинцев про снег и морозы

воскресенье, 22 марта 2020, 06:29
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Фото: Facebook

Синоптики дали свежий прогноз погоды на воскресенье, 20 марта, в Украине заметно похолодает.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории Украины будет пасмурно и будет идти дождь.

Прогнозируют, также, снег. Его не будет лишь в Луганске, Донецке, Николаеве, Херсоне, Одессе и в Крыму.

Температура воздуха:

  • на западе Украины от -1 до +6 градусов;
  • на востоке от -1 до +6;
  • на севере от -1 до +1;
  • на юге и в Крыму 6-11 градусов тепла;
  • в центре Украины и Киеве -1 +4 градуса.

Как сообщал "Апостроф", в киевском ботаническом саду имени Александра Фомина уже началась настоящая весна: там цветут крокусы и магнолии.

Подробнее о прогнозе погоды на выходные читайте в материале "Апострофа" - Зима со снегом: погода шокирует украинцев в ближайшие дни.

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