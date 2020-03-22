Зима вернулась: синоптики предупредили украинцев про снег и морозы

Синоптики дали свежий прогноз погоды на воскресенье, 20 марта, в Украине заметно похолодает.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории Украины будет пасмурно и будет идти дождь.

Прогнозируют, также, снег. Его не будет лишь в Луганске, Донецке, Николаеве, Херсоне, Одессе и в Крыму.

Температура воздуха:

на западе Украины от -1 до +6 градусов;

на востоке от -1 до +6;

на севере от -1 до +1;

на юге и в Крыму 6-11 градусов тепла;

в центре Украины и Киеве -1 +4 градуса.

Как сообщал "Апостроф", в киевском ботаническом саду имени Александра Фомина уже началась настоящая весна: там цветут крокусы и магнолии.

Подробнее о прогнозе погоды на выходные читайте в материале "Апострофа" - Зима со снегом: погода шокирует украинцев в ближайшие дни.