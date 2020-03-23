В СМИ рассказали, кто виноват в остановке е-кабинета застройщика ГАСИ

Минцифры вынужденно приостановила работу е-кабинета застройщика из-за вмешательства в работу аферистов.

Об этом пишет издание Дело.

Так, разрекламированный правительством Алексея Гончарука е-кабинет застройщика сейчас не работает.

"При входе на сайте ГАСИ в опцию "Административные электронные услуги" и, соответственно, к "Электронному кабинету заказчика строительства" появляется надпись "Ведутся технические работы. Работа кабинета будет восстановлена в ближайшее время. Приносим извинения". Это результат эпопеи, которая началась в декабре прошлого года, когда бывшие премьер Алексей Гончарук, глава Минрегиона Алена Бабак и и.о. главы ГАСИ Александр Строкач торжественно презентовали "е-кабинет застройщика" и заявляли, что жить стало веселей", - пишет "Дело".

Издание, со ссылкой на источник в Минцифры, пишет, что идея е-кабинета застройщика, которая принадлежит бывшему сотруднику BRDO, экс-представителю правительства Гончарука в Раде нардепу Елене Шуляк, начала давать сбои из-за того, что авторы новации непрофессионально прописали техзадание. У Шуляк не учли влияние на работу е-кабинета Реестра разрешительных документов, который был создан при экс-главе ГАСИ Алексее Кудрявцеве.

По данным издания, Реестр, который администрировала частная фирма, работал через "прокладку", которая позволяла контролировать наполнение Реестра "третьим лицам" и после отставки Кудрявцева.

"По идеи "е-кабинет" должен был быть напрямую связан с Реестром разрешительных документов. Спомощью Реестра должна была осуществляться и автоматическая проверка достоверности данных, которые поступают из "е-кабинета". Но проверки не осуществляются",- пишет СМИ.

"Врожденный" недостаток системы позволяет аферистам выдавать крупные строительные объекты за малые - класса СС1, которые и разрешается начинать строить, а потом и вводить в эксплуатацию декларативным способом через е-кабинет. Так, например, в конце февраля в Николаеве 8-этажное здание пытались выдать за четырехэтажку и ввести в эксплуатацию, а в Киеве в середине марта подобная ситуация возникла с десятиэтажкой на Подоле, пишет издание.

В связи с этим Минцифры было вынуждено приостановить работу е-кабинета, чтобы разобраться и с его работой, и с работой Реестра разрешительных документов.

"В ситуации с е-кабинетом и Реестром имеем то, что "некомпетентными профанами" воспользовались "недобросовестные чиновники". Простота иногда хуже воровства", - подводит итог издание.