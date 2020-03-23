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В Украине отложили призыв в армию: названы сроки

понедельник, 23 марта 2020, 20:10
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Президент Украины Владимир Зеленский перенес на месяц вперед весенний призыв в Вооруженные силы.

Об этом сообщаю на сайте главы государства.

Гарант подписал соответствующий указ №103/2020 от 23 марта. Теперь из-за вспышки коронавируса в Украине вместо апреля-июня призыв состоится в мае-июле 2020 года.

Этим документом президент внес изменения в свой предыдущий указ от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

Как сообщал "Апостроф", в рядах военнослужащих Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Информацию о возможном заражении украинского военного из 30 механизированной бригады ВСУ разогнали российские источники, и это было очередной провокацией против Украины.

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