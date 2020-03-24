Уже больше 100 зараженных - новая пациентка в реанимации: свежая статистика по коронавирусу в Украине

В Украине по состоянию на вечер 24 марта официально зафиксировали 101 случай коронавируса, еще 4 человека заболели COVID-19 в Тернопольской и Киевской областях.

Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

"Коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 г.р. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Еще одна инфицированная с подтвержденным COVID-19 - тоже жительница Монастырского района, 1979 г.р. Сейчас она - в реанимационном отделении Монастыриской больницы", - говорится в сообщении.

Вообщем в Тернопольской области, по состоянию на 17:30 24 марта, 4 человека заболели коронавирусом, еще у 7 человек подозревают COVID-19.

Также стало известно об еще одном зафиксированном случае коронавируса в Броварах Киевской области.

"Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 в броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение ББКЛ. Девушке 21 год, на сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами", - написал мэр Броваров Игорь Сапожко.

Как сообщал "Апостроф" ранее главный санитарній врач Украины Виктор Ляшко заявил о 97 случаях коронавируса в Украине. Один из зафиксированных в Тернопольской области был в его докладе.