Число зараженных приближается к сотне: в Минздраве сделали страшное заявление

В Украине по состоянию на 24 марта официально зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом. В течение вторника стало известно о 13 новых случаях заражения в Черновицкой области.

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Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"За последние сутки зарегистрировали 11 новых случаев: 10 в Киевской и 1 в Тернопольской области. Сегодня уже подтвердилось 13 новых случаев заражения в Чернивецкой области. Мы имеем 84 подтвержденных факта заражения коронавирусом за минувшие сутки. Плюс 13 больных за сегодня, итого – 97 случаев заражения", – сказал он.

По его словам, число зараженных в Украине может составлять сотни тысяч и даже более миллиона. Со слов главного санврача, итоговая цифра будет зависеть от усилий по противодействию Covid-2019.

Ранее "Апостроф" публиковал карту распространения вируса по Украине.

Как сообщал "Апостроф", украинцев смутила ситуация с количеством тестов на коронавирус COVID-19 в Украине.