В Украине могут обязать бесплатно кормить военных: фото документа ОПУ

В Украине из-за карантина по причине коронавируса местные власти могут обязать кормить военнослужащих бесплатно.

Об этом говорится в соответствующем служебном распоряжении, попавшем в руки "Апострофа".

"Быть готовыми на бесплатной основе предоставить помощь военным частям в обеспечении продуктами питания, персоналом для приготовления еды", - говорится в документе.

Как ранее сообщал "Апостроф", с 23 марта в Киеве будут прекращены пассажирские перевозки в общественном транспорте, кроме некоторых маршрутов, которыми смогут пользоваться только медики, работники стратегических предприятий и ряд других категорий лиц.

Напомним, для помощи медикам, которые оказались не в состоянии добраться до мест работы в Киеве в условиях карантина, местные водители организовали специальный чат в Viber.

Подробнее о том, что изменится в жизни киевлян и как карантин повлияет на жизнь города, читайте в материале "Апострофа": Киевляне и коронавирус: что можно делать при тотальном запрете.