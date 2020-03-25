По всей Украине могут ввести режим ЧС: названа вероятная дата

Во время заседания 25 марта Кабинет министров Украины может ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Коронавирусом заражены свыше 400 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Как сообщает "Апостроф", об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в правительстве.

"Такое решение должно быть", - отметил анонимный собеседник.

Источник агентства подчеркнул, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже приняла соответствующее решение.

Как известно, по состоянию на 24 марта режим чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях и Киеве.

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковске уже похоронили 56-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса. Ее хоронили в спецодежде, а в самой могиле хлорку перемешали со слоем земли, чтобы инфекция не распространилась.