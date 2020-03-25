Минздрав готовит важное заявление по коронавирусу в Украине: онлайн видеотрансляция

В Министерстве здравоохранения Украины готовят брифинг по поводу противодействия распространению коронавируса.

Онлайн видеотрансляция состоится на видеохостинге Youtube.





Напомним, что состоянию на 10:00 25 марта в Украине зафиксировали 113 случаев коронавируса. Первые случаи инфицирования обнаружили в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Как сообщал "Апостроф", 25 марта в Тернополе скончался зараженный коронавирусом мужчина, ему было 68 лет. Это четвертая жертва вируса в Украине.

Тем временем беременная женщина из Ирпеня, у которой во вторник, 24 марта, было диагностировано заражение коронавирусом, родила здорового ребенка.