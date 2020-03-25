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Привыкли к роскоши: в больнице Киева подняли "бунт" VIP-пациенты, подхватившие коронавирус

среда, 25 марта 2020, 18:39
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Депутаты и чиновники в Александровской больнице в Киеве, где лечат зараженных коронавирусом, требуют улучшенных условий.

Об этом сообщает журналист и общественный деятель Назар Приходько на своей Facebook-странице.

Для так называемых VIP-персон из "Куршавельской группы" (чиновники и бизнесмены, которые отдыхали на курорте, где зафиксирована вспышка коронавируса) ординаторские переоборудуют на специальные палаты VIP. Это связано с тем, что люди с "элитного класса" не хотят селится в палаты по два-три человека, а требуют одиночные помещения со всем оборудованием и комфортом.

Также чиновников и бизнесменов возмущает, что у них не находится медперсонал на постоянной основе. Хотя инфекционистов и вирусологов в Украине очень мало, отметил Приходько, а в университеты не набирали студентов на такую специальность последние 5 лет.

По словам журналиста, за последнее время в Александровскую больницу поступили еще трое "VIP-персон" с Обуховского района Киевской области:

  1. Александр Желтан из Козина. Владелец десятков компаний. Был бизнес-партнером одиозного Игоря Кононенко и фигурировал в скандале с отводом земельного участка посреди дорожной развязки в Киеве под СТО.
  2. Раиса Манжола - владелица сети ресторанов "Mastergood".
  3. София Полищук - ей 19 лет, но проживает она по тому же адресу, что и один из владельцев "Андрушивского маслозавода", гражданин РФ Армен Меликян.

Как сообщал "Апостроф", по последним данным, в Киеве зафиксировали еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

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