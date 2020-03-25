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Скандал с "пропажей" больного коронавирусом под Одессой: герой истории рассказал, как все было

среда, 25 марта 2020, 20:42
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Житель Одесской области, у кого первым в регионе диагностировали коронавирус, заявил, что ничего не нарушал.

Об этом сообщает издание "Думская".

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По словам 24-летнего Максима Г., он носил маску и самоизолировался. Кроме того, он подчеркнул, что экспресс-тест показал, что у него нет коронавируса. Это только потом (24 марта) столичная лаборатория подтвердила факт инфицирования.

"Я прилетел в Киев 13 марта рейсом "Австрийских авиалиний" № 661. Весь полет и потом я находился в маске. В аэропорту меня забрал мой родственник, на машине которого я уехал в Одессу. По дороге я чувствовал себя плохо и, прибыв в город, сразу поехал сделать снимок легких (в Еврейскую больницу - ред.). Снимок показал легкую форму пневмонии (по данным журналистов, двустороннюю, - ред.), и я сразу направился в инфекционную больницу", - рассказал Максим.

Он отметил, что у него взяли смывы на коронавирус, дважды измерили температуру, которая была 36,7, послушали легкие фонендоскопом и сказали, что хрипов нет. Мужчине назначили лечение и предложили выбрать между самоизоляцией и госпитализацией. Он выбрал самоизоляцию и соблюдал ее, по его словам, на все 100%.

"Мой родственник забрал меня в свой гостевой дом (именно его адрес я сообщил в больнице, именно там я находился все это время, почему его назвали фиктивным, не знаю). Кроме того, я оставил свой контактный номер, по которому меня можно было найти в любое время суток", - отметил инфицированный.

Он продолжил рассказ: 14 марта мужчина снова поехал в инфекционную больницу с просьбой провести экспресс-тест. Там сказали, что тестов нет и что сообщат, когда они появятся. 18 марта с Максимом связались из инфекционной больницы и сообщили, что появились экспресс-тесты.

"Мы сразу же выехали. Я сдал тест. Мой родственник настоял на том, чтобы его тоже протестировали, так как он был моим единственным контактом. Оба теста показали отсутствие вируса, о чем выдали официальные справки, которые я прилагаю. Только после получения заключения об отсутствии вируса я отправился к себе домой", - рассказал Максим.

По его словам, только 25 марта вдруг стало известно, что его тест, который отправили в Киев, показал положительный результат.

"На протяжении 12 дней у меня ни разу не поднималась температура, тем не менее я продолжал соблюдать режим самоизоляции. Учитывая и понимая серьезность ситуации, я сдам еще один тест и продолжу самоизоляцию до получения его результатов", - рассказал одессит.

В то же время губернатор Максим Куцый заявил, что гражданин, получив отрицательные результаты на грипп и другие ОРВИ (не COVID-19), покинул инфекционку, подписав документ о самоизоляции.

"В заявлении он настаивал на категорическом желании покинуть больницу и писал, что осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно", - отметил чиновник.

По данным полиции, перед тем, как обратиться к медикам, Максим Г. побывал в крупном столичном торговом центре, на автозаправке, в одесском магазине электроники. До того, как было обнаружено воспаление, принимал жаропонижающие.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан придерживаться карантинных мер и отпраздновать Пасху дома.

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