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Возможна эвакуация: в МВД перечислили ограничения при режиме ЧС

среда, 25 марта 2020, 17:17
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В среду, 25 марта, из-за вспышки коронавируса на всей территории Украины был введен режим чрезвычайной ситуации, который установил определенные обязанности для граждан.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В ведомстве отметили, что есть большая разница между "чрезвычайной ситуацией" и "чрезвычайным положением".

По данным министерства, режим ЧС вводится в случае, когда в стране или отдельном регионе нарушены нормальные условия жизнедеятельности: во время техногенных катастроф, стихийных бедствий или эпидемий.

Во время режима ЧЧ власть организовывает:

  • определяется руководитель работ или Штаб, ответственные за ликвидацию происшествия;
  • Штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для преодоления ЧС;
  • информирование населения;
  • в случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения;
  • непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;
  • режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ;
  • остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации, и ограничения доступа населения к такой зоны;
  • комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий;
  • усиленная охрана общественного порядка, патрулирование опасных в епидвидношенни объектов;
  • привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемических учреждений.

Согласно Кодексу гражданской защиты Украины, граждане имеют следующие права во время действия режима чрезвычайной ситуации:

  • получать информацию о ЧС, в частности в доступной для лиц с недостатками зрения и слуха форме;
  • медицинская помощь, социально-психологическая поддержка и медико-психологическая реабилитация при физических и психологических травмах;
  • обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты и их использование;
  • обращение в органы госвласти и местного самоуправления по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
  • участие в работах по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в составе добровольных формирований;
  • получать заработную плату за работу по ликвидации последствий ЧС в случае привлечения к таким работам согласно трудовым договорам;
  • социальную защиту и возмещение в соответствии с законодательством, вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу вследствие ЧС или проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий.

Обязанности во время чрезвычайной ситуации:

  • соблюдать правила поведения, безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях;
  • соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности;
  • изучать способы защиты в чрезвычайных ситуациях и действий в случае их возникновения, предоставление домедицинской помощи пострадавшим, правила пользования средствами защиты;
  • сообщать о возникновении чрезвычайных ситуаций;
  • в случае возникновения ЧС до прибытия аварийно-спасательных подразделений принимать меры для спасения населения и имущества;
  • соблюдение противоэпидемического режима;
  • выполнять правила пожарной безопасности, обеспечивать частные здания огнетушителями, учить детей осторожному обращению с огнем.

Про последствия вспышки коронавируса в Украине читайте в материале "Апострофа": Жизнь после эпидемии: как коронавирус изменит политическое и экономическое бытие украинцев.

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