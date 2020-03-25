Возможна эвакуация: в МВД перечислили ограничения при режиме ЧС

В среду, 25 марта, из-за вспышки коронавируса на всей территории Украины был введен режим чрезвычайной ситуации, который установил определенные обязанности для граждан.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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В ведомстве отметили, что есть большая разница между "чрезвычайной ситуацией" и "чрезвычайным положением".
По данным министерства, режим ЧС вводится в случае, когда в стране или отдельном регионе нарушены нормальные условия жизнедеятельности: во время техногенных катастроф, стихийных бедствий или эпидемий.
Во время режима ЧЧ власть организовывает:
- определяется руководитель работ или Штаб, ответственные за ликвидацию происшествия;
- Штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для преодоления ЧС;
- информирование населения;
- в случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения;
- непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;
- режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ;
- остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации, и ограничения доступа населения к такой зоны;
- комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий;
- усиленная охрана общественного порядка, патрулирование опасных в епидвидношенни объектов;
- привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемических учреждений.
Согласно Кодексу гражданской защиты Украины, граждане имеют следующие права во время действия режима чрезвычайной ситуации:
- получать информацию о ЧС, в частности в доступной для лиц с недостатками зрения и слуха форме;
- медицинская помощь, социально-психологическая поддержка и медико-психологическая реабилитация при физических и психологических травмах;
- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты и их использование;
- обращение в органы госвласти и местного самоуправления по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
- участие в работах по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в составе добровольных формирований;
- получать заработную плату за работу по ликвидации последствий ЧС в случае привлечения к таким работам согласно трудовым договорам;
- социальную защиту и возмещение в соответствии с законодательством, вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу вследствие ЧС или проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий.
Обязанности во время чрезвычайной ситуации:
- соблюдать правила поведения, безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях;
- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности;
- изучать способы защиты в чрезвычайных ситуациях и действий в случае их возникновения, предоставление домедицинской помощи пострадавшим, правила пользования средствами защиты;
- сообщать о возникновении чрезвычайных ситуаций;
- в случае возникновения ЧС до прибытия аварийно-спасательных подразделений принимать меры для спасения населения и имущества;
- соблюдение противоэпидемического режима;
- выполнять правила пожарной безопасности, обеспечивать частные здания огнетушителями, учить детей осторожному обращению с огнем.
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