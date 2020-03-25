Возможна эвакуация: в МВД перечислили ограничения при режиме ЧС

В среду, 25 марта, из-за вспышки коронавируса на всей территории Украины был введен режим чрезвычайной ситуации, который установил определенные обязанности для граждан.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В ведомстве отметили, что есть большая разница между "чрезвычайной ситуацией" и "чрезвычайным положением".

По данным министерства, режим ЧС вводится в случае, когда в стране или отдельном регионе нарушены нормальные условия жизнедеятельности: во время техногенных катастроф, стихийных бедствий или эпидемий.

Во время режима ЧЧ власть организовывает:

определяется руководитель работ или Штаб, ответственные за ликвидацию происшествия;

Штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для преодоления ЧС;

информирование населения;

в случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения;

непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;

режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ;

остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации, и ограничения доступа населения к такой зоны;

комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий;

усиленная охрана общественного порядка, патрулирование опасных в епидвидношенни объектов;

привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемических учреждений.

Согласно Кодексу гражданской защиты Украины, граждане имеют следующие права во время действия режима чрезвычайной ситуации:

получать информацию о ЧС, в частности в доступной для лиц с недостатками зрения и слуха форме;

медицинская помощь, социально-психологическая поддержка и медико-психологическая реабилитация при физических и психологических травмах;

обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты и их использование;

обращение в органы госвласти и местного самоуправления по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

участие в работах по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в составе добровольных формирований;

получать заработную плату за работу по ликвидации последствий ЧС в случае привлечения к таким работам согласно трудовым договорам;

социальную защиту и возмещение в соответствии с законодательством, вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу вследствие ЧС или проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий.

Обязанности во время чрезвычайной ситуации:

соблюдать правила поведения, безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях;

соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности;

изучать способы защиты в чрезвычайных ситуациях и действий в случае их возникновения, предоставление домедицинской помощи пострадавшим, правила пользования средствами защиты;

сообщать о возникновении чрезвычайных ситуаций;

в случае возникновения ЧС до прибытия аварийно-спасательных подразделений принимать меры для спасения населения и имущества;

соблюдение противоэпидемического режима;

выполнять правила пожарной безопасности, обеспечивать частные здания огнетушителями, учить детей осторожному обращению с огнем.

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