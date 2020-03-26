Украинцы на границе с Польшей пытаются "прорваться" домой: опубликовано видео ажиотажа

После того, как Польша частично закрыла границу с Украиной с целью предотвращения распространения коронавируса, на действующих пунктах пропуска образовываются огромные очереди из желающих вернуться в Украину.

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Видео ажиотажа на автомобильном пункте пропуска Дорогуск-Ягодин опубликовано в сети.

Как утверждают очевидцы, огромные очереди возле этого пропускника собираются ежедневно.





Граждан Украины, которые добрались до польско-украинской границы, отводят под навес, оформляют и оставляют дожидаться автобусов. Людей собирается огромное количество.

Напомним, что с 17 марта Россия, Польша и Беларусь приостановили железнодорожное сообщение с Украиной, Молдовой и Латвией.

Как сообщал "Апостроф", карантин, который ввели в Украине из-за смертельного коронавируса, может быть отменен раньше, чем 24 апреля.