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В Украине разработали собственные тесты на коронавирус: первые подробности и фото

четверг, 26 марта 2020, 13:57
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В Кабинете министров показали первые разработанные в Украине тесты на коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Так, первые украинские тесты были разработаны Институтом молекулярной биологии. Они будут работать по методу ПЦР.

В данный момент подготовлена первая партия в 600 штук, они готовы к поставкам в медицинские учреждения.

На презентации украинских тестов на COVID-19 присутствовал вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко. Он уточнил, что на разработку тестов было потрачено 350 тысяч гривен бюджетных средств.

Как сообщал "Апостроф", 27 марта в Украину прибудет второй рейс из Китая с медицинской помощью, он доставит новую партию тестов, аппаратов ИВЛ, масок и других вещей, которые нужны для остановки пандемии коронавируса.

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