ВНО из-за карантина переносится: названы вероятные сроки проведения

Основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине может быть перенесена на август, сентябрь или октябрь 2020 года.

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Об этом заявил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко для издания "Главком".

Чиновник уточнил, что проведение ВНО будет зависеть от карантинных мер правительства.

"Если сроки карантина удлиняются на один месяц, то мы откладываем все свои мероприятия также на месяц. То есть все, кто зарегистрировался на основную сессию, пройдут тестирование не в указанный период, а в другой период", – сказал Бойко.

Также он уточнил, что в Министерстве образования рассматривают проект о проведении контрольных работ для учеников 4 и 9 классов школ вместо проведения государственной итоговой аттестации. Валерий Бойко заявил, что во многом профильные ведомства ограничены в маневрах относительно проведения аттестаций действующими законодательными актами.

"Для 11 класса, то есть для выпускников, которые должны составлять ДПА, предусмотрено только ВНО. Потому что это завязано на различные нормативно-правовые акты, от закона Украины к распорядительным документам министерств", – отметил он.

Следует отметить, что по плану ВНО должно было состояться с 21 мая по 17 июня. В данный момент под вопросом даже начало учебного года 2020-2021 - дата его начала будет зависеть от проведения ВНО и вступительной кампании.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минобразования заявили о решении перенести даты пробного и основного ВНО, а также вступительную кампанию из-за продления карантина по стране.