RU  UA  EN

четверг, 26 марта
  • НБУ:USD 27.75
  • НБУ:EUR 29.90
НБУ:USD  27.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 марта

14:04
6 свежих украинских фильмов, которые впервые можно посмотреть онлайн Lime
13:57
В Украине разработали собственные тесты на коронавирус: первые подробности и фото
13:47
Штормовой ветер и жара: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам
13:47
Звезда "Мстителей" попросил уменьшить размер алиментов из-за эпидемии коронавируса Lime
13:32
ВНО из-за карантина переносится: названы вероятные сроки проведения
13:26
Победившая коронавирус Ольга Куриленко объяснила, зачем рассказала о болезни в соцсети Lime
13:07
Киев и область бьют печальный "рекорд": актуальная карта распространения коронавируса в Украине
12:43
Товарищ Бритни Спирс: певица стала героиней мемов из-за призыва перераспределять богатства Lime
12:40
В Киеве еще шесть человек подхватили коронавирус: появились данные о зараженных
12:36
Как проверяют бойцов ВСУ на коронавирус на Донбассе: опубликовано интересное видео
12:28
Парень решил прославиться и облизал унитаз для Corona Challenge - теперь с его диагнозом ему не до хайпа Lime
12:15
Актер "Дизель Шоу" рассказал, как по глупости потерял за день $70 тысяч Lime
Все новости

ВНО из-за карантина переносится: названы вероятные сроки проведения

четверг, 26 марта 2020, 13:32
переглянути новину українською

Основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине может быть перенесена на август, сентябрь или октябрь 2020 года.

Коронавирус убил более 20 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом заявил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко для издания "Главком".

Чиновник уточнил, что проведение ВНО будет зависеть от карантинных мер правительства.

"Если сроки карантина удлиняются на один месяц, то мы откладываем все свои мероприятия также на месяц. То есть все, кто зарегистрировался на основную сессию, пройдут тестирование не в указанный период, а в другой период", – сказал Бойко.

Также он уточнил, что в Министерстве образования рассматривают проект о проведении контрольных работ для учеников 4 и 9 классов школ вместо проведения государственной итоговой аттестации. Валерий Бойко заявил, что во многом профильные ведомства ограничены в маневрах относительно проведения аттестаций действующими законодательными актами.

"Для 11 класса, то есть для выпускников, которые должны составлять ДПА, предусмотрено только ВНО. Потому что это завязано на различные нормативно-правовые акты, от закона Украины к распорядительным документам министерств", – отметил он.

Следует отметить, что по плану ВНО должно было состояться с 21 мая по 17 июня. В данный момент под вопросом даже начало учебного года 2020-2021 - дата его начала будет зависеть от проведения ВНО и вступительной кампании.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минобразования заявили о решении перенести даты пробного и основного ВНО, а также вступительную кампанию из-за продления карантина по стране.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убил более 20 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Грузовики с гробами и панический страх: как коронавирус превратил мир в "ад", фото и видео

Один на один с коронавирусом: как украинских медиков превратили в смертников-камикадзе

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: