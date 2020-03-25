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В Украине перенесут ВНО и вступительную кампанию из-за карантина: что нужно знать

среда, 25 марта 2020, 16:02
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25 марта в Украине продлили карантин до 24 апреля, из-за чего в Минобразовании приняли решение перенести даты пробного и основного ВНО, а также вступительную кампанию.

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При этом в министерстве пока не могут назвать точных дат проведения ВНО и вступительной кампании, так как карантин может быть продлен.

"Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. В настоящее время сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно пройдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом", - выступил с заявлением заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Он также отметил, что в стране предполагается изменение формата проведения пробного внешнего независимого оценивания, но подробностей не озвучил.

Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения смертельным коронавирусом, и ежедневно цифра неумолимо растет. С детальной картой его распространения можно ознакомиться по ссылке.

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