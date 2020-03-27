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Генпрокурор Украины не указала в декларации элитный аксессуар по внушительной цене: фото

пятница, 27 марта 2020, 12:39
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Глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова не указала в своей декларации часы элитной марки, стоимость которых может составлять 10 тысяч евро.

Об этом сообщается в публикации Центра противодействия коррупции в Facebook.

При этом сотрудники Центра отметили, что ранее Венедиктова указывала в своих декларациях дорогие часы европейских производителей, но в новой – за 2019 год, их нет.

"Новоиспеченная руководительница Офиса Генпрокурора любит дорогие швейцарские часы. Несколько лет назад в декларации Венедиктовой видим и Rolex, и Hublot. А вот в свежей - ничего нет. А часы на руке есть", - пишет Центр.

Также в Центре уточнили, что будут писать заявление в Национальное агентство по противодействию коррупции, чтобы проверить указанную информацию.

"По всем признакам часы, которые засветила Венедиктова на этой неделе, это Hublot из коллекции Big Bang. Минимальная стоимость таких – 10 тыс евро, то есть нужно отражать в декларации. Обратимся по этому поводу в НАПК. Пусть проверят, Hublot или не Hublot", - добавлено в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова указала в декларации Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.

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