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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Громкое убийство под Киевом: суд принял решение по экс-главе МИД

пятница, 27 марта 2020, 15:49
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Суд отправил экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, под арест на два месяца, определив сумму залога в размере 14 миллионов гривен.

Об этом стало известно из сообщения юридической компании "Миллер" в Facebook.

В компании уточнили, что адвокаты Кожары утверждали, что их подзащитный держать пистолет в тот день мог, однако роковой выстрел совершить не мог.

Срок действия постановления суда – до 25 мая 2020 года.

Отметим, что ранее стало известно, что супруга Кожары Марина Козерод призналась в случайном убийстве Старицкого.

Позже во время заседания прокурор сказал, что экспертиза не обнаружила на руках Козерод следов продуктов выстрелов. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.

Как сообщал "Апостроф", 25 марта сотрудники полиции задержали бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Его подозревают в умышленном убийстве в собственном доме.

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