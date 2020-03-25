Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в громком убийстве: первые подробности и фото

25 марта сотрудники полиции задержали бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Его подозревают в умышленном убийстве гражданина в собственном доме.

Бывшего топ-чиновника в данный момент доставляют в суд для избрания меры пресечения, о чем сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Также нардеп Александр Дубинский на своем Telegram-канале опубликовал фотографию момента задержания экс-министра.

Скорее всего, Кожару задержали по делу о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Как известно, 21 февраля бизнесмен скончался от огнестрельного ранения непосредственно в доме бывшего министра.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, как в Киеве попрощались с бизнесменом Сергеем Старицким.