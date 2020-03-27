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Карантин для избранных: появилась забавная фотожаба на скандал с больницами в Киеве

пятница, 27 марта 2020, 03:22
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В сети была опубликована свежая фотожаба на "элитное" лечение от коронавируса в отдельных больницах Киева.

Ее опубликовал автор – Алексей Голобуцкий у себя в Telegram.

Так, на фотожабе изображен известный американский актер Аль Пачино в образе гангстера Тони Монтаны из художественного фильма "Лицо со шрамом", он сидит в уверенной позе, а перед ним стоит бокал виски и средства индивидуальной защиты, которые используются для борьбы с распространением коронавируса.

"VIP-карантин. Когда вернулся в Украину с Куршевеля", - подписана фотожаба.

Таким образом автор высмеял опубликованную в СМИ информацию о том, что в одной из клиник Киева лечатся и требуют для себя особых условий "элитные" пациенты с диагнозом COVID-19.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист опубликовал у себя в соцсетях информацию о том, что якобы зараженные коронавирусом депутаты и чиновники в одной из больниц в Киеве требуют для себя одиночных палат и постоянного ухода со стороны врачей и медсестер.

Позднее в КГГА якобы опубликовали указ об эксклюзивном уходе для отдельных групп лиц с диагнозом коронавирус. Позже чиновник администрации уточнил, что речь идет об осужденных.

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