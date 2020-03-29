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Названа единственная область Украины, которую обошел стороной коронавирус

воскресенье, 29 марта 2020, 12:21
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По состоянию на 29 марта единственной областью Украины, в которой нет подтвержденных случаев коронавируса, остается Николаевская.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, зарегистрированный ранее случай заражения в этом регионе после верификации данных сняли с учета и перенесли в статистику по городу Киеву.

"На данный момент, можем говорить, что в Николаевской области нет случаев", - добавил он.

Ляшко также рассказал, что лидером антирейтинга за последние сутки является Черкасская область - там заболели еще 43 человека.

За все время больше всего случаев заражения зарегистрировано в Киеве - 82 и Тернопольской области - 57.

Отметим, что 28 марта в Николаевской области был зарегистрирован случай COVID-19. Однако сейчас эти данные верифицировали.

Как сообщал "Апостроф", 29 марта в Киеве зафиксировано еще 8 новых случаев заболевания коронавирусом, среди которых диагноз COVID-19 поставили врачу.

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