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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Среди зараженных - врач: появились данные о новых случаях коронавируса в Киеве

воскресенье, 29 марта 2020, 12:06
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В воскресенье, 29 марта, в Киеве зафиксировано еще 8 новых случаев заболевания коронавирусом, среди которых диагноз COVID-19 поставили врачу.

Об этом на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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Среди инфицированных:

  • 4 женщины от 20 до 40 лет;
  • девочка 11 лет;
  • 3 мужчины от 33 до 40 лет.

Кроме того, заражен - врач частной клиники, который осматривал инфицированную пациентку, прибившую из-за границы.

Как сообщал "Апостроф", 29 марта в Украину прилетел второй самолет из Китая с товарами противоэпидемического назначения. Борт доставил в Украину 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.

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