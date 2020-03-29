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В Киев прибыл поезд с эвакуированными из России украинцами: фото и видео

воскресенье, 29 марта 2020, 08:17
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В воскресенье, 29 марта, утром на центральный железнодорожный вокзал Киева прибыл поезд с эвакуированными из Москвы (Россия) украинцами.

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Об этом сообщает Telegram-каналPavlovskyNEWS.

По предварительным данным, прибыли около 700 человек.

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Сейчас их проверяют внутри вагонов на наличие температуры. Потом пассажиры, у которых не будет обнаружено симптомов, смогут покинуть поезд и вокзал.

Напомним, ранее "Апостроф" рассказывал, как Украина будет закрывать границы из-за коронавируса и что делать заробитчанам, которые не успели вернуться домой.

О том, что происходит на границах и на что рассчитывать украинцам во время карантина, читайте в материале "Апострофа": Закрыли, но не совсем: как слова Зеленского вызвали панику на границе.

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