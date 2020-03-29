RU  UA  EN

воскресенье, 29 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

29 марта

11:41
Сгорела за 10 дней: названа причина смерти легенды украинской социологии
11:05
В США коронавирус впервые убил младенца
10:56
Можно будет даже загорать: синоптик рассказал, какой погоды ждать украинцам в апреле
10:49
В Украину прибыл второй "самолет жизни" из Китая с защитой против коронавируса: фото
10:34
Создан в лаборатории или нет: ученые сделали важное заявление о коронавирусе
10:29
Более сотни заражений за сутки: в Минздраве назвали страшное число больных коронавирусом
10:04
Нашли в багажнике: под Днепром зверски убили молодого полицейского
09:44
Сложное испытание: еще один депутат признался, что подхватил коронавирус
09:07
В Одессе неадекват с ножом бросался на людей на улице: опубликовано видео
08:40
Не давали шансов: сеть потрясла удивительная история спасения украинки от коронавируса в Италии, видео
08:17
В Киев прибыл поезд с эвакуированными из России украинцами: фото и видео
08:04
Появились данные о состоянии украинцев, которые лечатся от коронавируса в Киеве: фото
Все новости

В Украину прибыл второй "самолет жизни" из Китая с защитой против коронавируса: фото

воскресенье, 29 марта 2020, 10:49
переглянути новину українською
Фото: Facebook

В воскресенье, 29 марта, в Украину прилетел второй самолет из Китая с товарами противоэпидемического назначения, необходимыми во время вспышки коронавируса.

Об этом заявили в Офисе президента Украины (ОПУ).

Борт доставил в Украину 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты. После санитарной обработки груз поступит на логистический склад, а потом будет доставлен в больницы всех областей Украины. Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих.

Кроме того, ночью отдельным рейсом прибудет 100 тыс. ПЦР-тестов.

По словам заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко, ожидается прибытие еще двух самолетов - это позволит аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Всего в стране сейчас 418 лабораторно подтвержденных случаев болезни.

Напомним, в Запорожье коронавирусом заболел депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус начал убивать с новой силой: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Эпидемия коронавируса или украинский "пофигизм": что стало причиной паники на границе

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

В стране происходит что-то невидимое: почему в последних громких убийствах не все так просто

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: