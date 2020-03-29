В Украину прибыл второй "самолет жизни" из Китая с защитой против коронавируса: фото

В воскресенье, 29 марта, в Украину прилетел второй самолет из Китая с товарами противоэпидемического назначения, необходимыми во время вспышки коронавируса.

Об этом заявили в Офисе президента Украины (ОПУ).

Борт доставил в Украину 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты. После санитарной обработки груз поступит на логистический склад, а потом будет доставлен в больницы всех областей Украины. Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих.

Кроме того, ночью отдельным рейсом прибудет 100 тыс. ПЦР-тестов.

По словам заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко, ожидается прибытие еще двух самолетов - это позволит аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Всего в стране сейчас 418 лабораторно подтвержденных случаев болезни.

Напомним, в Запорожье коронавирусом заболел депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля.