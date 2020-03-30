Украинец, первым выздоровевший от коронавируса, сделал откровенное признание: видео

Александр из Черновцов, у которого первым в Украине подтвердили COVID-19, и он первый в стране выздоровел от коронавируса сделал откровенное признание о возвращении домой.

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Об этом сообщает BBC.

"Я не понимаю, где и при каких обстоятельствах мог заразиться. Могу только догадываться", - признается он.

Александр просматривал видео протеста, который соседи устроили у его дома. Теперь он снова встречает этих людей:

"Теперь, когда меня выписали и я попал домой... Честно скажу, я встретил только одну соседку (когда человек приехал из больницы), она искренне извинилась. Хотя на видео я ее даже не видел. Мне было приятно. Может, люди опасаются. Думают, что мы можем подвергать их опасности... Кто нас действительно поддерживает, так это родственники и друзья... Быть первым всегда страшно. Но я рад, что все уже позади", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", инфекция коронавируса может оставаться на внешней стороне многоразовых медицинских масок на протяжении семи дней. В связи с этим врачи просят людей очень тщательно дезинфицировать такие средства защиты.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.