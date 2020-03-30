В Украине показали обратную сторону карантина: опубликовано страшное видео

За сутки, 28 марта, во время карантина из-за коронавируса в Украине, спасатели зафиксировали 52 пожара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

"Вот так наши люди придерживаются карантина!!!! За сутки 52 пожара сухой растительности!!", - говорится в сообщении.

Вместо того, чтобы быть дома и придерживаться карантинных мер, люди бездумно поджигают сухую траву. Некоторые намеренно, а другие по неосторожности, когда отдыхают на природе во время карантина.

Отметим, что огонь вредит природе, он распространяется и охватывает огромные территории - леса и поля.

Спасатели опубликовали видео страшного пожара, который сделали люди.

Как сообщал "Апостроф", 21 марта возле въезда в столицу Украины со стороны Житомирской трассы неизвестные подожгли сухостой травы и тростника, на место пожара прибыли полицейские и пожарные.